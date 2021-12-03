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Ростех: первый в России комплекс ПВО нового типа «Гибка-С» готов к серийному производству

Армия
Ростех: первый в России комплекс ПВО нового типа «Гибка-С» готов к серийному производству
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 декабря. Российские специалисты подготовили к серийному производству новый комплекс противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности «Гибка-С». Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Гибка-С» является первым российским самоходным зенитным ракетным комплексом малой и сверхмалой дальности. Он способен обеспечивать защиту от самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. «Гибка-С» может устанавливаться на бронеавтомобили «Тигр-М», передает ТАСС.

«Экспортно-ориентированная модификация комплекса ПВО «Гибка-С» полностью готова к серийному производству», — сказал Оздоев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые противокорабельные ракеты «Циркон» морского базирования поступят на вооружение российской армии в начале 2022 года. При этом глава государства подчеркнул, что Москва приступила к созданию подобного боеприпаса в ответ на угрозы со стороны НАТО. Многие эксперты отмечают, что западным странам нечего противопоставить российским гиперзвуковым ракетам «Циркон», так как они не обладают средствами борьбы с подобными целями, передает «Царьград».

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