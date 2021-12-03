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Трейдер Мертен: Биткоин будет стоить 200 тысяч долларов в 2022 году

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 11:02
Экономика
Трейдер Мертен: Биткоин будет стоить 200 тысяч долларов в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 декабря. Первая криптовалюта будет некоторое время стагнировать, после чего ее ждет значительный рост. Такой прогноз трейдера Николаса Мертена приводит РБК.

Криптоинвестор представил несколько сценариев по динамике курса BTC. Наиболее оптимистичный предполагает, что в течение следующего года биткоин будет стоить 200 тысяч долларов. Перед ростом криптовалюта будет несколько месяцев находиться в «боковике».

Умеренный прогноз также предполагает повышение стоимости. По мнению Мертена, в марте биткоин способен преодолеть отметку в 100 тысяч долларов за монету.

Курс биткоина ранее упал до значений середины октября. Эксперты связывают это с новостями о распространении нового штамма коронавируса.

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Все новости / Экономика / Трейдер Мертен: Биткоин будет стоить 200 тысяч долларов в 2022 году
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