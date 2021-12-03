Петербургским коммунальщикам расслабляться рано: новый циклон «Даниэль» усугубит снежный коллапс

Санкт-Петербург заметает снегом уже третий день подряд. Северная столица оказалась не готова к циклону «Бенедикт», который принес минимум треть месячной нормы осадков и спровоцировал в городе транспортный коллапс. Местные жители недоумевают, почему коммунальные службы города бездействуют, хотя власти Петербурга заявляли о готовности к зиме.

На смену «Бенедикту» в Северную столицу пришел циклон «Даниэль», который в скором времени принесет еще немного снега. В беседе с ФАН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, долго ли в городе продержится циклон и какой погоды ждать петербуржцам.

«”Даниэль” — это уже пройденный этап для Петербурга. Вообще Северная столица пережила самые сильные снегопады, и этот циклон еще посыплет сегодня, а завтра снега будет существенно меньше, но самое главное — в ближайшие дни в Санкт-Петербург придет понижение температуры», — рассказал собеседник агентства.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Александр Шувалов рассказал, что в субботу в Петербурге температура опустится до -8 градусов днем, до -16 градусов в ночь на воскресенье. На востоке Ленинградской области — до -20 градусов.

«Здесь главный упор не на циклон ”Даниэль”, а на холод, который нависает с севера. В городе этот циклон не задержится, он хорошо скачет и завтра уже последует на восток», — объяснил эксперт.

Возможно, есть шанс вывезти огромное количества снега с улиц, когда циклон «Даниэль» уйдет в другие регионы, но петербуржцы слабо в это верят. В официальной группе комитета по благоустройству Санкт-Петербурга опубликовали сообщение, в котором говорится, что дорожные предприятия увеличили темпы вывоза снега с улиц.

Prt Scr vk.com / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

«Получается, что у вас дворников примерно столько же, сколько и спецтехники? Это же смешно. Их должно быть намного больше. Какая штатная численность дворников у подведомственных комитетских контор в городе? Какой недобор на сегодня?» — пишут петербуржцы.

Невские Новости / Тильда Котлинская

«С приходом нового руководства была надежда на то, что всю нечисть выметут с дорожных предприятий, но нет, все на своих местах. Так чему мы удивляемся? Одно «Коломяжское» взять — это же позор города, обратите уже внимание на них», — негодуют пользователи.

Prt Scr vk.com / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Ранее жители Петербурга в социальных сетях уже оценивали работу коммунальщиков города и лично губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по уборке снега на улицах. Пользователи отметили, что весь город стоял в пробках из-за неубранного снега.