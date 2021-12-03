Владелец формата «Две звезды» обвинил Первый канал в показе программы без лицензии

Москва, 3 декабря. Компания Banijay Group, которой принадлежит формат шоу «Две звезды», направила претензионное письмо в адрес гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Поводом для этого послужил выход в эфир передачи «Две звезды. Отцы и дети».

Новый сезон шоу Первого канала отличается тем, что в нем выступают звезды со своими детьми. Однако Banijay Group утверждает, что передачу показывают в эфире без лицензии, пишут «Ведомости».

Согласно письму, ни владелец формата, ни АО «ВайТ медиа», которому принадлежит исключительная лицензия на производство шоу группы на территории России, не давали Первому каналу разрешения на шестой сезон «Двух звезд». Кроме того, они не получали от телевизионщиков никаких платежей. Пока все участники спора, в том числе и обвиняемая сторона, не дают комментариев по этой ситуации.

Шоу «Две звезды» является российской адаптацией международного формата Stars on Stage. В период с 2006 по 2013 год Первый канал успел показать пять сезонов проекта.

Прошлый выпуск передачи «Две звезды. Отцы и дети» транслировали 28 ноября. Певица Наташа Королева и ее сын стали аутсайдерами проекта в этом эпизоде.