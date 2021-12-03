Депутат Миронов предложил изменить правила начисления социальной помощи

Москва, 3 декабря. Пособия должны начисляться после вычета налогов, считает лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов, подготовивший соответствующий законопроект.

Жители России могут рассчитывать на выплаты от государства, если их доход ниже регионального прожиточного минимума. Миронов полагает, что действующий порядок налогообложения мешает части граждан получать эти средства.

«Рассчитывать пособия нужно после вычета налогов, а не до налогообложения, как сейчас. В противном случае граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком "богатыми", и государство не может предоставить им социальную помощь», — цитирует его ИА REGNUM.

Миронов ранее говорил о необходимости принятии государственной идеологии в РФ. По его мнению, она должна основываться на идеалах справедливости и патриотизма.

Семьи с двумя и более детьми с 29 ноября освобождены от выплаты налога от продажи недвижимости для улучшения жилищных условий. Действие закона распространяется на квартиру, комнату, жилой дом или долю в них, пишет INFOX.