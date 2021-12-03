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Политолог Кедми: Путин не купится на «козыря» США перед встречей с Байденом

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 10:48
Политика
Политолог Кедми: Путин не купится на «козыря» США перед встречей с Байденом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 декабря. Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден готовятся к масштабным переговорам, «набирая очки». Об этом сообщил израильский политолог Яков Кедми в эфире телеканала «Россия-1».

По словам эксперта, Соединенные Штаты допускают ошибку, если думают, что «Саммит за демократию» и новые угрозы санкциями против Москвы являются их «козырями» в отношениях с Россией. Подтверждением этому является одна фраза Путина, которой он обозначил все приоритеты РФ.

«Он сказал: мы требуем гарантий безопасности. Это прелюдия к переговорам. Все остальное — это бутафория для политиков и журналистов», — считает политолог.

Политолог Кедми: Путин не купится на «козыря» США перед встречей с Байденом
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Плюс ко всему российская сторона вовсе не опасается экономических ограничений со стороны Соединенных Штатов. Однако представители американской администрации до сих пор не могут этого понять.

«Идет попытка набрать карты. Но американцы не понимают, какие карты серьезны в глазах России. То, что они считают тузами, — это даже не шестерки в глазах Путина. Он на эти карты не купится», — заключил Яков Кедми.

Как стало известно ранее, Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры в формате видеоконференции уже 7 декабря. Об этом рассказал информированный источник «Коммерсанта».

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