Сформированная под Хабаровском новая часть ПВО будет вооружена комплексами «Панцирь»

Хабаровск, 3 декабря. В пригороде Хабаровска сформирована новая воинская часть противовоздушной обороны, которая в ближайшее время получит на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В настоящее время соединение готовится к заступлению на опытно-боевое дежурство. В ведомстве отметили, что новая воинская часть усилит группировку ПВО, которая обеспечивает защиту региона от массированных ударов.

«Создание новой воинской части обеспечивает противовоздушную оборону важнейших военных и промышленных объектов, воинских частей и соединений войск округа», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на острове Матуа впервые заступили на боевое дежурство береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бастион». По данным Минобороны РФ, на этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией, передает «Царьград».