Конгресс отсрочил до февраля 2022 года остановку работы правительства США

Вашингтон, 3 декабря. Сенат США подписал законопроект, который продлевает финансирование правительства до середины февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Голосование в Сенате состоялось всего через несколько часов после того, как законопроект был поддержан Палатой представителей.

US government shutdown averted hours before deadline https://t.co/22SI5QITLc

Несмотря на опасения, что голосование может столкнуться с противодействием со стороны сенаторов-республиканцев, требующих отмены президентского указа об обязательной вакцинации, большинство республиканцев в Сенате поддержали резолюцию, опасаясь, что их обвинят в закрытии федеральных агентств. Билль о финансировании правительства был в итоге принят 69 голосами.

Congress Passes Bill To Avoid Government Shutdown, Despite Republican's Efforts To Sabotage The Measure In Order To Undermine Vaccine Mandates https://t.co/KncEyB24HU pic.twitter.com/mVXLdqyHYY