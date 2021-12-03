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Конгресс отсрочил до февраля 2022 года остановку работы правительства США
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Конгресс отсрочил до февраля 2022 года остановку работы правительства США

Весь мир
Конгресс отсрочил до февраля 2022 года остановку работы правительства США
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 3 декабря. Сенат США подписал законопроект, который продлевает финансирование правительства до середины февраля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Голосование в Сенате состоялось всего через несколько часов после того, как законопроект был поддержан Палатой представителей.

Несмотря на опасения, что голосование может столкнуться с противодействием со стороны сенаторов-республиканцев, требующих отмены президентского указа об обязательной вакцинации, большинство республиканцев в Сенате поддержали резолюцию, опасаясь, что их обвинят в закрытии федеральных агентств. Билль о финансировании правительства был в итоге принят 69 голосами.

Законопроект, который был отправлен на подпись президенту Байдену, позволит на 11 недель продлить финансирование федерального правительства, что позволит в очередной раз избежать дефолта по внешним обязательствам и должно дать законодателям время для принятия бюджета на следующий год, а также утвердить спорный инфраструктурный план Байдена стоимостью 1,85 триллиона долларов.

Необходимо отметить, что принятие документа является очередной временной мерой, которая была принята в экстренном порядке на фоне приближающегося дедлайна по предыдущему аналогичному решению о временном продлении финансирования правительства. Это происходит на фоне неспособности законодателей принять ряд крайне важных документов, среди которых, кроме бюджета на начавшийся в сентябре 2022 финансовый год и президентского законопроекта о социальной инфраструктуре, оборонный бюджет и закон о повышении уровня госдолга.

Неспособность конгрессменов и сенаторов договориться по этим крайне важным вопросам порождает не только большую неопределенность, но и негативным образом влияет на экономику США и рейтинги президента Байдена.

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