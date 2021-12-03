Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря

Москва, 3 декабря. Журналисты узнали возможную дату переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Они могут встретиться уже 7 декабря.

По данным издания «Коммерсантъ», беседа будет организована в формате видеоконференции. Журналисты подчеркивают, что точная дата пока не согласована. Тема переговоров тоже не раскрывается.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Рябков ранее выразил надежду на скорую встречу Путина и Байдена. По его словам, в отношениях России и США есть проблемы. Переговоры на высшем уровне нужны, чтобы диалог не скатился к кризису.

Первая встреча президентов прошла 16 июня в Женеве. Тогда они заключили договоренности о контроле над стратегическим вооружением.