Дед Мороз регулярно проводит отпуск на Кавказе и в Сибири

Москва, 3 декабря. Дед Мороз из московской усадьбы перечислил любимые места для отпуска. Оказалось, что он может отправиться в любую точку планеты.

Дед Мороз признался, что больше всего любит отдыхать на Кавказе и в Сибири. Не менее популярным местом для восстановления сил он считает север страны.

«И на Кавказе, там очень красиво, очень мне нравится, и в Сибири, и на севере — везде бываю в свободное время», — цитируют его РИА Новости.

Кроме того, в ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались у него о планах стать президентом страны. Дед Мороз отметил, что это должен решать народ.

В преддверии праздника Красногорский филиал Музея Победы объявил о начале приема работ на конкурс новогоднего рисунка под названием «К нам приехал Дед Мороз». В этом году организаторы предложили участникам пофантазировать на тему того, на каком транспорте Дедушка Мороз мог посещать малышей и взрослых в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Подмосковье сегодня».