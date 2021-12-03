Лена Миро высказалась о внезапном «воссоединении» Элджея и Ивлеевой на Кипре

Москва, 3 декабря. Известный блогер и обозреватель жизни звезд Лена Миро прокомментировала возможное воссоединение телеведущей Насти Ивлеевой и рэпера Элджея (Алексей Узенюк). Она считает, что звезда YouTube хочет возобновить отношения с бывшим, но он об этом не догадывается.

Миро написала пост в своем блоге после того, как Ивлеева опубликовала в Instagram снимок с Элджеем, сделанный на Кипре. Блогер высказалась о внезапном «воссоединении» разведенных супругов. По словам обозревателя жизни звезд, пара заставляет поклонников гадать, сошлись они снова или нет. При этом телеведущая уверена, что снова будет вместе с бывшим мужем, считает Миро.

«Пока второсортные Telegram-каналы гадают, состоялось воссоединение или нет, Ивлюха уверена, что впереди замаячила финишная лента страданий в виде свадебной подвязки на толстую ногу», — пояснила автор блога.

instagram.com / @_agentgirl_

При этом блогера больше всего забавляет в этой ситуации поведение Элджея. По словам обозревателя жизни звезд, он будет последним, кто осознает, что все это не пиар и не раскрутка нового альбома.

«Сейчас-то мальчик думает, что все это несерьезно. «Подурим публику, талантливый Элджей», — предложила Настя. «Подурим», — согласился наивный новосибирский рэпер. Воссоединились ли Ивлеева с Узенюком — этот вопрос имеет, как минимум, три ответа. Она считает, что да. Он уверен, что нет», — подытожила Лена Миро.

Еще до публикации фото Ивлееву и Элджея заметили во время романтического ужина на Кипре. Бывшие супруги о чем-то беседовали за столиком ресторана одного из пятизвездочных отелей.