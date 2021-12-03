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Saxo Bank: Страны не смогут отказаться от нефти и газа в ближайшие годы

Экономика
Saxo Bank: Страны не смогут отказаться от нефти и газа в ближайшие годы
ФБА «Экономика сегодня»

Копенгаген, 3 декабря. Власти многих государств не рискнут отказаться от использования нефти и голубого топлива из-за возникшего в 2021 году энергетического кризиса, говорится в отчете Saxo Bank о десяти «шокирующих предсказаниях» на 2022 год.

Политики, осознавая инфляционную угрозу, появившуюся из-за роста цен на сырьевые товары, ослабят инвестиционную бюрократию в отношении добычи углеводородов. В свою очередь производители, получив уступку, могут снизить стоимость ресурсов.

«План будет продвигаться как единственный прагматичный способ связать реальность нашего энергоемкого настоящего с планами по углеродной нейтральности в будущем», — цитирует ТАСС аналитиков.

Директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен ранее заметил, что Россия сможет контролировать инфляционное давление, а национальная валюта начнет расти после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Если по всему мире начнется активное снижение выбросов из-за глобального потепления, к 2050 году стоимость российских нефти, газа и угля может обвалиться на 400 млрд долларов в ценах 2018 года. Такой прогноз Всемирного банка приводит INFOX.

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