Амман, 3 декабря. Маслянистость Мертвого моря и неразвитость прибрежного транспорта стали основными неудобствами на отдыхе в Иордании, заявила одна из российских туристок

Из путешествия, запланированного на девять дней, отдохнуть удалось только неделю. Много времени было затрачено на длительные пересадки.

«Девятидневная путевка на базе завтраков обошлась в 162 тысячи рублей на двоих», — сообщила россиянка.

Основным неудобством на отдыхе стало купание в Мертвом море. Наслаждаться водой можно было не более 20 минут, потому что маслянистая и соленая структура не позволяет долго находиться в водоеме. Также плохо развит общественный транспорт. Нет четкого расписания движения и существуют неравномерные промежутки прибытия автобусов на остановки.

Российские ученые обнаружили минерал аллабогданит в окрестностях Мертвого моря. До этого вещество встречалось только в метеоритах.

В Адриатическом море расположен необитаемый остров, похожий на отпечаток пальца, передает интернет-издание «Ридус». Он покрыт 23-километровой сетью из каменных стен.