Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 11:36
11:35
Политика
МИД Китая подтвердил намерение развивать стратегическое партнерство с Россией
11:34
Общество
Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником
11:30
Политика
Коммуниста Валерия Рашкина выписали из больницы
11:28
Политика
Омбудсмен Москалькова обратила внимание правозащитников на притеснение россиян в США
11:27
Общество
Метеоролог Куткевич предупредил петербуржцев о снеге и гололеде на выходных
11:27
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 3 декабря, праздники, факты, люди
11:25
Технологии
Google работает над созданием «умных» часов
11:23
Происшествия
Красноярский водитель сбил кадета и подумал, что наехал на дерево
11:19
Весь мир
Конгресс отсрочил до февраля 2022 года остановку работы правительства США
11:19
Происшествия
Оставшиеся без газа из-за аварии жители Махачкалы вышли на улицу с протестами
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российская туристка предостерегла соотечественников от купания в Мертвом море

Общество
Российская туристка предостерегла соотечественников от купания в Мертвом море
pixabay.com

Амман, 3 декабря. Маслянистость Мертвого моря и неразвитость прибрежного транспорта стали основными неудобствами на отдыхе в Иордании, заявила одна из российских туристок

Из путешествия, запланированного на девять дней, отдохнуть удалось только неделю. Много времени было затрачено на длительные пересадки.

«Девятидневная путевка на базе завтраков обошлась в 162 тысячи рублей на двоих», — сообщила россиянка.

Основным неудобством на отдыхе стало купание в Мертвом море. Наслаждаться водой можно было не более 20 минут, потому что маслянистая и соленая структура не позволяет долго находиться в водоеме. Также плохо развит общественный транспорт. Нет четкого расписания движения и существуют неравномерные промежутки прибытия автобусов на остановки.

Российские ученые обнаружили минерал аллабогданит в окрестностях Мертвого моря. До этого вещество встречалось только в метеоритах.

В Адриатическом море расположен необитаемый остров, похожий на отпечаток пальца, передает интернет-издание «Ридус». Он покрыт 23-километровой сетью из каменных стен.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Российская туристка предостерегла соотечественников от купания в Мертвом море
иордания купание мертвое море
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать