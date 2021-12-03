«Ленинград» просит за выступление на новогоднем корпоративе 15 млн рублей

Москва, 3 декабря. Российские артисты резко подняли цены на выступления перед Новым годом. Самым дорогим оказался концерт «Ленинграда» с Сергеем Шнуровым. Выступление петербургского коллектива обойдется в 15 миллионов рублей.

Один из членов Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов рассказал о «среднем гонораре» звезд на новогодних корпоративах в 2021 году. По его словам, он составляет 1,5-2 миллиона рублей. При этом два года назад, когда не было пандемии, звезды брали значительно меньше.

Скажутся на стоимости выступления артистов перед Новым годом и другие аспекты, например, расстояние от центра. Чем дальше от Москвы, тем концерт дороже. Это объясняют расходами на перелет творческой группы и тем, что на гастролях звезды заработают меньше, чем в столице без потраченного времени на дорогу.

Самыми дорогими артистами, выступающими на Новый год, считаются музыканты из «Ленинграда» и Григорий Лепс. Они просят за выступление 15 миллионов рублей. На три миллиона меньше запрашивают Николай Басков, Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. В пятерку высокооплачиваемых артистов перед Новым годом вошли Полина Гагарина (8 миллионов рублей), Моргенштерн (7 миллионов рублей) и Little Big (6 миллионов рублей), пишет Kp.ru. Значительно меньше получают Дима Билан (3 миллиона рублей), Лолита Милявская и Ольга Бузова (по 2 миллиона рублей).

Концертное агентство ProStars ранее представило список артистов и их гонораров в преддверии Нового года. По их информации, Григорий Лепс запрашивает больше, чем Алла Пугачева, у которой цена за концерт варьируется от 8 до 10 миллионов рублей.