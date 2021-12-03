Врач Онищенко призвал «не баламутить» общество темой непризнания ВОЗ «Спутника V»

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко раскритиковал политику «вакцинного противостояния» между странами на фоне пандемии COVID-19. Он также осудил раздувание в СМИ темы непризнания российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объяснил бюрократией проблемы с одобрением ВОЗ вакцины «Спутник V». В интервью газете La Nacion Дмитриев подчеркнул, что никаких реальных препятствий для признания российского препарата нет, поскольку эффективность «Спутника V» подтверждена как данными из разных стран, так и публикациями в авторитетных медицинских журналах. По мнению Дмитриева, признание ВОЗ нужно еще и потому, что это расширит для привитых россиян возможность заграничных поездок.

«Минздрав РФ поддерживает тесные связи с ВОЗ, мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — цитирует слова Дмитриева РИА Новости.

Известный эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко согласен с тем, что непризнание ВОЗ российской вакцины причиняет нашим гражданам определенные неудобства. Но он решительно выступает против того, чтобы «раскачивать» эту тему в медийном пространстве.

«Эта ситуация бьет с двух сторон, но не руководителю РФПИ на это жаловаться», — отметил Геннадий Онищенко в комментарии ФАН.

Федеральное агентство новостей /

По словам доктора медицинских наук, действительно, нашим гражданам пока не слишком удобно путешествовать за границу. Но, во-первых, в масштабах страны речь идет о не очень большой группе россиян, а, во-вторых, есть более серьезная опасность — такие разговоры мешают кампании по вакцинации населения внутри страны.

«Взвинчивание общества по этому вопросу, на мой взгляд, серьезно бьет по россиянам, поэтому разговоры на эту тему в публичном пространстве я считаю нежелательными, — отметил он. — Если человек еще только планирует вакцинироваться и раздумывает — прививаться или не прививаться, он после таких разговоров может подумать: «Ага, раз ВОЗ не признает, значит, с нашей вакциной что-то не так».

Наша вакцина доказала свою эффективность и безопасность, и тем, кто отвечает за ее продвижение, нужно сосредоточиться на вовлечении в вакцинацию как можно большего числа россиян, поскольку это единственный путь избавления от локдаунов и других ограничений, считает Онищенко.

«Могу сказать только одно — такое отношение ВОЗ к нашим вакцинам было всегда, еще в советское время. И сейчас то, что делает ВОЗ, — это проявление «вакцинного противостояния» в самой неприкрытой форме. В том, что Дмитриев это противостояние пока проигрывает, — думаю, его вина. Ему нужно не баламутить общество обсуждениями этой темы в СМИ, а последовательно доказывать ВОЗ свою точку зрения, отстаивать свою правоту. Для использования вакцины внутри страны никаких препятствий нет и не стоит создавать их искусственно такими заявлениями», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире. Вакцина одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50% населения планеты. Эффективность «Спутника V» оценивается в 97,6%.