Москва, 3 декабря. Производители консервы вместо сайры используют другие, более дешевые виды рыбы. Такой вывод сделали специалисты Роскачества, которые исследовали 53% рынка данной продукции.

Рыбу подменяют на поддельную из-за стоимости сырья, предупредили в ведомстве. Например, сайра дороже сардин более чем в семь раз. При этом минимальная цена за консервированную сайру, где она действительно есть, составляет 44,4 рубля за 100 г. Однако российские федеральные сети продолжают покупать фальсификат.

Всего из 19 торговых марок, производящих консервированную сайру, заявленный вид рыбы используют только восемь. В остальных одиннадцати ДНК сайры не обнаружили. Специалисты изучили товар после многочисленных сообщений о подмене рыбы на более дешевую. «Топовые» бренды выпускают продукцию в жестком соответствии всем требования, пишет «Ридус».

Жирная дикая рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают предотвратить развитие деменции. Но сайру и селедку не обязательно есть солеными, так как это вещество повышает давление и провоцирует гибель нейронов. Скумбрию лучше запекать.