Бывший депутат Рады Черновол: Лукашенко фактически объявил войну Украине

Киев, 3 декабря. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил украинской стороне войну, заявив о поддержке Москвы, написал бывший депутат Верховной рады Тарас Черновол в колонке для «Главреда».

До этого белорусский лидер в интервью РИА Новости отметил, что Белоруссия не собирается стоять в стороне, если Украина будет проявлять агрессию в отношении России. В этом случае Минск выберет сторону своего восточного соседа.

Тарас Черновол считает, что теперь Киев должен отозвать украинского посла из Белоруссии и понизить статус дипломатического представительства, как это было сделано в отношениях с Россией в 2014 году.

«Следующим шагом должно стать сокращение всех дипломатических отношений (в том числе — экономических), потому что Беларусь фактически объявила войну, когда заявила о поддержке России», — написал политик.

Как стало известно ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике Александра Лукашенко, который собирается посетить российский Крым. По словам украинского министра, этим решением белорусский лидер «сжег мосты» в отношениях Минска и Киева.