Госдума рассмотрит предложение увеличить размер страховки ипотечников

Москва, 3 декабря. Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой о повышении размера страхового возмещения по вкладам граждан, выплачивающих ипотечный займ.

Парламентарий направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, напомнив, что действующий размер страховки составляет 1,4 миллиона рублей. Предлагается повысить эту сумму до 10 миллионов.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 миллионов рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая», — приводит RT текст письма.

Россияне стали более активно пользоваться программой семейной ипотеки. Эту тенденцию ранее зафиксировали кредитные организации. Активный рост начался после обновления госпрограммы в июле текущего года.

При досрочном погашении кредита можно вернуть деньги за страховку. Для этого потребуется справка из банка, что долг закрыт. Если же страховая компания откажется выплачивать, следует обратиться в суд, пишет телеканал «Санкт-Петербург».