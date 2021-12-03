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Вдова Децла появилась на светском мероприятии с сыном и неприкрытой грудью

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 10:11
Шоу-бизнес
Вдова Децла появилась на светском мероприятии с сыном и неприкрытой грудью
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 3 декабря. Вдова рэпера Децла, модель Юлия Киселева посетила светское мероприятие в компании 16-летнего сына — Антония Толмацкого. Женщина появилась на гала-ужине Russia in Vogue в провокационном наряде.

Мероприятие, прошедшее в Выставочном комплексе Исторического музея на Красной площади вечером 2 декабря, собрало актеров, дизайнеров и их муз, а также представителей бизнес-сообщества. Например, одним из гостей стал креативный директор бренда W.O.S. Андрей Артемов.

Вдова Децла и модель Симона Куст, которые являются его музами, появились на гала-ужине Russia in Vogue в красных брючных костюмах, при этом обе женщины вышли в свет с неприкрытыми грудями. Они позировали перед фотографами в расстегнутых пиджаках на голое тело.

Наряды Киселевой и Куст отличались деталями. Так, вдова Децла обошлась лишь наклейками в виде красных звезд на сосках, а ее приятельница надела под пиджак топ в крупную сетку и использовала золотистые наклейки. Киселеву не смутило, что вместе с ней на светский вечер пришел несовершеннолетний сын.

Вдова Децла появилась на светском мероприятии с сыном и неприкрытой грудью
Prt Scr instagram.com / @alenachendler

Напомним, Децл скончался в феврале 2019 года, ему было 35 лет. Музыканту стало плохо в гримерке после выступления в Ижевске. Предварительной причиной смерти рэпера назвали остановку сердца.

Рэп-исполнитель похоронен на пятницком кладбище в Москве. Ранее неизвестный ограбил могилу Децла.

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децл рэпер толмацкий
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