Прототип Porsche из деталей Lego представили на ярмарке тюнингованных авто в Германии

Создатели гоночного болида, наполовину собранного из маленьких деталей конструктора Lego, представили его на автосалоне в немецком Эссене.

Новаторская модель Porsche 911 RSR вызвала большой ажиотаж у посетителей ярмарки тюнингованных автомобилей в городе Эссен. Машина наполовину состоит из оригинальных деталей, а вторая — из конструктора Lego.

«Перед вами особенный Porsche, он наполовину сделан из кубиков Lego, сюда встроено более 350 000 маленьких пластмассовых деталей — это около 1000 часов кропотливой работы», — рассказал гендиректор автосалона Кристиан Стефани.

53-й автосалон в Эссене — это крупнейшая и самая известная тюнинговая ярмарка в Европе. Около 400 брендов представили свои новые автомобили и аксессуары. Посетители могли проверить свои навыки на профессиональных гоночных симуляторах. Самые быстрые — получили специальные призы.