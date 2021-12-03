Джигурда заявил, что неумение идти на компромиссы помешало Градскому добиться славы в СССР

Москва, 3 декабря. Композитор и певец Александр Градский обладал невероятным талантом, но при этом не умел идти на компромиссы. Как считает актер Никита Джигурда, это повлияло на степень его популярности в Советском Союзе.

Эпатажный артист вспомнил о покойном Градском, назвав его гениальным музыкантом. По его мнению, наставник музыкального проекта «Голоc» фактически совершил подвиг, когда исполнил песню «Как молоды мы были» в небывалой на то время в СССР манере. По его мнению, неумение идти на компромиссы помешало артисту добиться славы в СССР.

«Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых. Для меня он и так является таковым, хоть я уважаю и Иосифа Давыдовича [Кобзона], и Льва Валерьяновича [Лещенко]», — отметил Никита Джигурда в интервью изданию «Собеседник.ру».

Певец добавил, что занят работой над созданием ремикса композиции «Как молоды мы были». Таким образом он хочет почтить память Градского.

Александра Градского не стало 28 ноября, ему было 72 года. Незадолго до смерти он жаловался на свое самочувствие. 26 ноября его госпитализировали с подозрением на инсульт. Врачи до последнего боролись за жизнь именитого исполнителя, но спасти его так и не удалось. Градский похоронен на Ваганьковском кладбище.