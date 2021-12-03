Обозреватель Буссе назвал «Северный поток — 2» российской «миной» для Европы

Берлин, 3 декабря. «Северный поток — 2» является стратегической «ошибкой» ФРГ, поскольку газопровод позволяет России «угрожать» европейским странам. Таким мнением в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung поделился обозреватель Николас Буссе.

По мнению эксперта, Германия якобы помогла Москве поставить «под угрозу» стабильность и безопасность стран Европы.

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал автор статьи.

Заместитель официального представителя Правительства ФРГ Ульрике Деммер ранее заявила, что «Северный поток — 2» является коммерческим, а не политическим проектом. Позиция Берлина в этом вопросе остается неизменной, добавила она.