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Обозреватель Буссе назвал «Северный поток — 2» российской «миной» для Европы

Политика
Обозреватель Буссе назвал «Северный поток — 2» российской «миной» для Европы
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 3 декабря. «Северный поток — 2» является стратегической «ошибкой» ФРГ, поскольку газопровод позволяет России «угрожать» европейским странам. Таким мнением в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung поделился обозреватель Николас Буссе.

По мнению эксперта, Германия якобы помогла Москве поставить «под угрозу» стабильность и безопасность стран Европы.

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал автор статьи.

Заместитель официального представителя Правительства ФРГ Ульрике Деммер ранее заявила, что «Северный поток — 2» является коммерческим, а не политическим проектом. Позиция Берлина в этом вопросе остается неизменной, добавила она.

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германия северный поток европа
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