Вода на Земле могла образоваться из-за влияния Солнца и космической пыли

Глазго, 3 декабря. Земная вода могла появиться из-за космической пыли и солнечного ветра. Подробности научного исследования раскрыл автор работы Люк Дали из Университета Глазго.

Поток ионов водорода и гелия, которые распространяются в космическом пространстве, составляют основу солнечного ветра. Если ионы попадают в астероид или частицу пыли, они входят в структуру материала на несколько нанометров и изменяют химический состав. Постепенно водород вступает в реакцию с кислородом и формирует молекулы воды, которые остаются в космическом теле.

Это процесс может стать объяснением появления влаги на Земле. Согласно имеющейся теории, около 4,6 млрд лет назад астероиды, богатые углеродом, попадали на Землю и доставляли воду.

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA сообщили о приближении к Земле потенциально опасного астероида. Он пройдет рядом с планетой 11 декабря. Небесное тело получило название 4660 nereus.

NASA использует новые технологии, чтобы добраться до глубин космоса с помощью зонда Psyche, передает интернет-издание «Ридус». Миссия запланирована на лето 2022 года.