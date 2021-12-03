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«Этот день в истории». Что произошло 3 декабря, праздники, факты, люди

Общество

3 декабря отмечается День юриста в России. В этот день в 1864 году в России началась судебная реформа. Первых российских юристов называли «правоведами», а соответствующее образование можно было получить только в Академии наук в Петербурге. По данным исследований, самый большой словарный запас именно у юристов — около 15 тысяч слов

День Неизвестного Солдата в России. Сегодня отдается дань памяти павших российских и советских воинов, чьи имена сохранить не удалось. В 1966 у стен московского Кремля был торжественно захоронен прах неизвестного солдата. Символом этого дня стали слова: «Никто не забыт, ничто не забыто»

3 декабря 1992 было отправлено первое в мире короткое сообщение в формате SMS. Инженер Нейл Папуорт передал его с компьютера на мобильный телефон. С помощью сообщения он поздравил сам себя с наступающим Рождеством.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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