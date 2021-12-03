Корабли Балтфлота приняли участие в учениях по борьбе за живучесть

Балтийск, 3 декабря. Военнослужащие Балтийского флота ВМФ РФ провели масштабные учения, в ходе которых отработали навыки борьбы за живучесть корабля в экстремальных условиях.

Маневры были направлены на способность экипажей обеспечить живучесть кораблей при различных боевых и аварийных ситуациях. В ходе учений моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе судов и устранению поступления забортной воды, повысили свои навыки в использовании средств пожаротушения.

На тренировках по тушению пожара морякам предстояло в самые короткие сроки экипироваться в костюмы пожарного, герметизировать горящий отсек и остановить распространение пламени с ликвидацией очагов возгорания.

Ранее стало известно, что в Индонезии стартовали совместные морские учения с участием России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX-2021. В маневрах задействованы корабли военно-морских сил Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея, Мьянмы и России.