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Энергетик Дмитрий Марунич предрек Украине сложный отопительный сезон из-за нехватки газа

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 09:48
Политика
Энергетик Дмитрий Марунич предрек Украине сложный отопительный сезон из-за нехватки газа
Федеральное агентство новостей

Киев, 3 декабря. Украинские граждане могут столкнуться с нехваткой газа, если отопительный сезон будет холодным. К такому мнению пришли сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич и экономист Всеволод Степанюк.

Представители «Нафтогаза» до этого сообщили, что в украинских хранилищах якобы хватает топлива для прохождения зимы — 16 млрд куб. м., что на 7,5% выше по сравнению со средним уровнем наполнения газохранилищ на начало декабря в 2011-2019 годах.

Дмитрий Марунич считает, что этого количества действительно может хватить, но только при положительном сценарии. При негативном развитии событий этого газа может быть недостаточно.

«И тогда под угрозой окажутся поставки потребителям в конце зимы, когда в хранилищах останутся незначительные объемы газа», — отметил эксперт.

Энергетик Дмитрий Марунич предрек Украине сложный отопительный сезон из-за нехватки газа
Федеральное агентство новостей /

Всеволод Степанюк указал, что заявления украинского «Нафтогаза» являются наглой ложью, поскольку топливо в хранилищах по большей части предназначено не только для простых потребителей.

«Хранилища же используются для хранения газа субъектами предпринимательской деятельности. Там далеко не весь газ принадлежит НАК "Нафтогазу" и государственным структурам», — сказал экономист.

Политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин ранее заявил, что Россия дала Украине исчерпывающий ответ по транзиту газа. Европейским контрагентам «Газпрома» выгодно получать топливо через трубу по дну Балтики.

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украина газ хранилища
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