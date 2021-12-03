Политологи: «После взаимных оскорблений Макрон и Джонсон будут вынуждены помириться»

Ссора президента Франции Эммануэля Макрона с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном произошла на почве давних взаимных обид между странами. Скоро скандал затихнет, так как другого выхода просто нет. Об этом ФАН рассказали политолог Дмитрий Журавлев и эксперт по Франции Сергей Федоров.

Ранее бывший посол Франции в Великобритании Сильви Берманн сказала, что отношения стран «никогда не были такими плохими со времен Ватерлоо». Затруднения в общении выплеснулись в межличностные претензии и оскорбления лидеров государств. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном» и «болваном, правящим великой страной», а его администрацию — «цирком». После этого Джонсон обнародовал письмо Макрону в Twitter, на что тот ответил, что не пользуется этой соцсетью.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что между Великобританией и Францией наметилась эскалация конфликта потому, что этого хочет общество обеих стран: французы и англичане, по мнению политолога, надоели друг другу.

«История с Brexit была воспринята в этих странах по-разному, но достаточно болезненно. Она всколыхнута старые обиды. В последние годы любая неосторожная фраза, прозвучавшая между Лондоном и Парижем, может превратиться в скандал. Любые случайности обеими сторонами трактуются как умысел нанести оскорбление, но серьезных причин враждовать у французов и британцев сегодня нет. У них разные ниши в экономике и подходы к политике. И на Париж, и на Лондон сильное влияние оказывает Вашингтон. Не исключено, что США на правах «старшего брата» вмешаются в выяснение отношений, зададут скандалистам трепку и велят помириться», — заметил эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что при этом обстановка наэлектризована, жители стран, разделенных Ла-Маншем, нервничают:

«Англичане готовы бить французов, а французы — англичан».

Аналитик отметил, что лидеры стран занимаются популизмом, и, возможно, не понимают, что подобные демонстрации могут завести их в весьма трудную ситуацию.

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«И Франция, и Англия заинтересованы в одном: они хотят дистанцироваться друг от друга. Возможно, приближающееся «дежурство» в Совете Европы французы попытаются использовать, чтобы привлечь на свою сторону другие страны Европы, но полгода — слишком мало, да и председательствование в международной организации не дает преференций. Если тлеющая неприязнь будет запущена, она может вылиться в открытое противостояние, но шансы на это невелики. Тогда Франция, как во времена Ватерлоо, попытается организовать полную блокаду товаров островного государства на континенте. Поскольку для Америки Британия — ближайший союзник, Вашингтон тут же вмешается и принудит страны к перемирию», — дал прогноз аналитик.

Журавлев напомнил, что Шотландия и Северная Ирландия, которые входят в Соединенное Королевство, а также английский доминион Ирландия сохранили исторические обиды на Лондон и симпатизируют Франции именно из-за противостояния Великобритании. При этом и Шотландия, и Ирландия зависят от Великобритании, серьезно выступать на стороне Франции, если конфликт продолжит развиваться, не станут. Журавлев предположил, что в недалеком будущем Макрон и Джонсон сделают вид, что ничего не было, и выяснения отношений между странами затихнут до следующего удобного случая.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров признался: он удивлен, что нелицеприятные высказывания французского лидера о премьере Великобритании стали достоянием общественности. Макрона процитировало сатирическое издание Le Canard Enchaine («Цепная утка»), слова президента Франции растиражировали солидные европейские газеты.

«Полагаю, слова Эммануэля Макрона, которые он произнес во время частной беседы при посещении стран бывшей Югославии, были слиты в средства массовой информации кем-то из присутствующих из меркантильных интересов, он совсем не ожидал подобной огласки. Эта утечка вызвала некоторое беспокойство, однако это не такой уж и значительный скандал, он никак не может отразиться на результатах президентской гонки, в которой Макрон участвует. Он сохраняет высокий рейтинг, и его шансы на второй срок очень высоки», — отметил политолог.

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«Помимо претензий Лондона к Парижу из-за потока мигрантов, который идет через пролив, расположенный между побережьем Франции и островом Великобритания, до конца не урегулирован спор по поводу вылова рыбаками обеих стран рыбы в Ла-Манше. Компромисс до сих пор не найден. Но различного рода трения между Великобританией и Францией существовали и ранее. Они стали более заметны в процессе выхода Великобритании из Европейского союза», — сказал специалист по Европе.

Эксперт по Франции предположил, что на эмоциональные слова Макрона, которые должны были носить приватный характер, оказало влияние накопившееся раздражение: экономические проблемы страны, связанные с пандемией, европейский энергокризис, проблемы с беженцами и гибель в море нелегалов, которые пытались достичь побережья Англии, способствовали эмоциональному всплеску.

Собеседник ФАН обратил внимание, что при всех имеющихся разногласиях Великобритания и Франция ведут тесное военно-политическое сотрудничество, особенно в области тестирования ядерного оружия. Они как союзники действовали в Ливии и нередко проводят совместные учения.

«Отношения между французами и британцами всегда были сложные. Французов и сейчас раздражает поведение англичан, особенно болезненно они восприняли историю с образованием между США, Великобританией и Австралией военного альянса AUKUS, о котором до последнего момента никому, кроме участников, не было известно, из-за которого Франция потеряла многомиллионный промышленный контракт. Париж воспринял эти события как удар в спину от Вашингтона и Лондона», — заметил Федоров.

Собеседник ФАН заключил, что при имеющихся разногласиях и взаимных претензиях возникшая напряженность между двумя странами вряд ли перерастет во что-то большее: у Франции и Великобритании тесные экономические и исторические связи. При этом политолог допустил, что перед приближающимся председательствованием в Евросовете Франция может воспользоваться ситуацией и поднять накопившиеся вопросы для их совместного решения.

Ранее ФАН рассказал, почему статью в польской газете «Речь Посполита», в которой автор сообщил, что Украина брошена Западом, и призвал к уступкам России, надо воспринимать с точностью до наоборот.