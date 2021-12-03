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Ульяновские спасатели вывели из горящей многоэтажки десять человек

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 09:29
Общество
Ульяновские спасатели вывели из горящей многоэтажки десять человек
62.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области

Ульяновск, 3 декабря. Пожар произошел в Заволжском районе накануне вечером. Десять жильцов оперативно эвакуировали из объятого пламенем дома.

По данным регионального МЧС, второго декабря в семь часов вечера на улице Врача Михайлова в трехкомнатной квартире произошло сильное возгорание. Пожарные спасли двух человек и эвакуировали 10 жильцов.

В настоящее время причины пожара выясняются. Установлено, что загорелся санузел площадью 2 квадратных метра. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали девять спасателей и три единицы техники.

Ранее в Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном доме на улице Металлургов от огня спасли девочку-инвалида. Сотрудники МЧС также помогли выбраться из горящей квартиры двум женщинам, сообщало URA.RU.

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