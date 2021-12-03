Ульяновские спасатели вывели из горящей многоэтажки десять человек

Ульяновск, 3 декабря. Пожар произошел в Заволжском районе накануне вечером. Десять жильцов оперативно эвакуировали из объятого пламенем дома.

По данным регионального МЧС, второго декабря в семь часов вечера на улице Врача Михайлова в трехкомнатной квартире произошло сильное возгорание. Пожарные спасли двух человек и эвакуировали 10 жильцов.

В настоящее время причины пожара выясняются. Установлено, что загорелся санузел площадью 2 квадратных метра. Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали девять спасателей и три единицы техники.

Ранее в Екатеринбурге при пожаре в пятиэтажном доме на улице Металлургов от огня спасли девочку-инвалида. Сотрудники МЧС также помогли выбраться из горящей квартиры двум женщинам, сообщало URA.RU.