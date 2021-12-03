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Первый канал покажет этап «Нокауты» шоу «Голоc» с участием Градского

Шоу-бизнес
Первый канал покажет этап «Нокауты» шоу «Голоc» с участием Градского
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 3 декабря. Поклонники шоу «Голоc» увидят новый выпуск на Первом канале 3 декабря. В съемках этого эпизода еще принимал участие певец и композитор Александр Градский.

В новом выпуске вокального проекта участники будут соревноваться на этапе «Нокауты». Камера успела зафиксировать, как участники команды покойного музыканта готовятся к новому испытанию на шоу.

«Сюжет о репетиции команды Градского был снят 17 ноября, за 11 дней до смерти наставника», — уточнила пресс-служба Первого канала.

Среди конкурсантов из команды Градского до «Нокаутов» дошли Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова, Мирослава Кочева, Роман Графов и Татьяна Качурина. По словам Качуриной, этот этап стал последним, в подготовке которого успел поучаствовать композитор.

После «Нокаутов» в команде скончавшегося певца останется два или три человека. По правилам «Голоcа» двое точно пройдут дальше, а еще одного участника может спасти наставник другой команды.

Напомним, Александр Градский ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Причиной смерти артиста назвали инфаркт головного мозга.

В последнее время композитор серьезно болел, но все равно не бросал съемки в «Голоcе». Из-за проблем со здоровьем музыканта привозили в студию на каталке.

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голос градский композитор
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