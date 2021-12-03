Оппозиция Турции опасается распродажи объектов военной промышленности

Курдская партия может получить 15% голосов, Эрдоган намерен наладить отношения с Египтом и Израилем, турецкая валюта обесценилась до рекордных 14 лир за доллар, сирийцы в Идлибе страдают от обесцененной лиры — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Турецкая валюта обесценилась до рекордных 13,7 лиры за доллар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подтвердил свое мнение о том, что «процентная ставка является причиной, а инфляция — результатом».

«В настоящее время мы снижаем процентную ставку и, надеюсь, увидим снижение инфляции», — сказал он 30 ноября в интервью государственному телеканалу TRT.

Эти слова вызвали панику у инвесторов, очередная распродажа турецкой валюты обесценила ее до рекордных за всю свою историю 13,7 лиры за доллар.

Erdoğan'ın faiz mesajının ardından dolar yeniden yükselişe geçti!



Artış TRT 1 ekranlarına da yansıdıhttps://t.co/KQvfwF3zdw pic.twitter.com/FiqCdSdyYS — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 30, 2021

Центробанк Турции приостановит снижение ставок в январе

Череда плохих новостей, которые последнее время негативно влияли на турецкую лиру, кажется, завершилась. В ходе телефонной конференции с местными инвесторами глава Центрального банка Турции Чахап Кавджиоглу в четверг, 2 декабря, сообщил, что после окончательного ограниченного снижения процентной ставки в декабре ЦБ, вероятно, прекратит смягчение денежно-кредитной политики. Эта новость не остановит рост иностранной валюты, но в долгосрочной перспективе может позитивно сказаться на турецкой лире.

Kavcıoğlu: Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorumhttps://t.co/7PIrHhSPza pic.twitter.com/BmCcyaShVd — T24 (@t24comtr) December 2, 2021

Министр финансов покинул свой пост

Министр финансов и казначейства Лютфи Эльван ушел в отставку по решению президента Турции.

В середине прошлого месяца Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к членам своей правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) в парламенте, заявил, что не станет работать с теми, кто защищает процентные ставки.

«Проценты являются причиной, а инфляция — результатом», — повторил Эрдоган свою гипотезу, раскритиковав тех, кто выступает за повышение ключевой ставки. Позже стало известно, что эти слова были адресованы министру финансов Эльвану.

Теория «плоской земли» серьезней гипотезы Эрдогана об инфляции

Лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер раскритиковала экономическую теорию турецкого президента об инфляции, согласно которой низкие процентные ставки снижают ее.

«В мире есть люди, серьезно относящиеся к теории «плоской Земли», и кто-то даже обсуждает ее, но никто не принимает всерьез экономическую гипотезу Эрдогана», — сказала она.

Падение турецкой лиры в последние месяцы обусловлено настойчивостью и давлением президента на ЦБ с требованием снизить проценты. По мнению Эрдогана, причина высокой инфляции кроится в высоких ставках.

Akşener: Düz dünya teorisini bile ciddiye alıp tartışan var ama Sayın Erdoğan’ın ekonomi tezini tartışan bir kişi bile yokhttps://t.co/IW0prkuXP6 pic.twitter.com/XX0jVWAEDM — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) December 1, 2021

Население Турции погрязло в многомиллиардных долгах

По мере того как стоимость лиры резко падает, а инфляция в Турции стремительно растет, согласно недавно опубликованным данным, граждане страны оказались в ловушке быстро усугубляющегося долгового кризиса. Миллионы людей сейчас сталкиваются с судебными исками из-за невыплаченной задолженности, пишет газета BirGün.

Согласно изданию, с января 2021 года физические лица в Турции приобрели 127,8 миллиарда турецких лир в виде ссуд и долгов по кредитным картам. Только за последнюю неделю, когда лира взлетела до уровня выше 13 за доллар, задолженность по потребительским кредитам увеличилась на 788 миллионов лир. Общий долг перед банками, финансовыми компаниями и государственной жилищной организацией TOKİ достиг 1 триллиона 37 миллиардов турецких лир.

По состоянию на 19 ноября общая задолженность граждан Турции составила 979,1 миллиарда турецких лир. Это примерно 72 миллиарда долларов США. Около двух миллиардов долларов из этого долга просрочены.

Газета Cumhuriyet пишет о том, что количество граждан, не сумевших оплатить долги по потребительским кредитам, достигло 788 800 человек.

Турецкая оппозиция опасается, что Эрдоган распродаст объекты военной промышленности

Лидер основной оппозиционной «Республиканской народной партии» (НРП) Кемаль Кылычдароглу прокомментировал недавние соглашения, подписанные Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Политик предупредил президента Реджепа Тайипа Эрдогана, что не позволит приватизировать и продать оборонные предприятия страны.

«Я обращаюсь к Эрдогану и наследному принцу ОАЭ. Если вы захватите компании HAVELSAN, ROKETSAN и ASELSAN, я силой заставлю вас вернуть их», — сказал Кылычдароглу, имея в виду три основные оборонные фирмы Вооруженных сил Турции.

Кроме этого, политик отметил, что приветствие Эрдоганом наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна в столице Анкаре на прошлой неделе было лицемерным, поскольку турецкое правительство ранее обвиняло ОАЭ в том, что они сторонники и организаторы неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.

Эрдоган и могущественный наследный принц Абу-Даби 24 ноября наблюдали за подписанием нескольких соглашений об инвестициях и сотрудничестве, поскольку Турция и ОАЭ стремятся восстановить отношения и укрепить экономические связи.

Kılıçdaroğlu: Ordunun HAVELSAN’ına, ROKETSAN’ına ASELSAN’ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririmhttps://t.co/mkUHujACi3 pic.twitter.com/q4pqJLI3QH — soL Haber (@solhaberportali) November 30, 2021

Власти Турции арестовали аналитика, обвинив в «военном шпионаже»

Бывший офицер турецкой армии и один из основателей оппозиционной «Партии демократии и прогресса» (DEVA) Метин Гюрджан был арестован 29 ноября по обвинению в «политическом и военном шпионаже».

Власти более года прослушивали телефонные переговоры задержанного и вели за ним слежку. По данным полиции, Гюрджан встречался с иностранными журналистами, дипломатами и представителями некоммерческих организаций. Но, по словам бывшего военного, он писал аналитические статьи на основании данных из открытых источников и не передавал никакой секретной информации иностранцам, которая могла бы навредить государству.

Партия заступилась за Гюрджана, заявив, что он не владел государственной тайной, а писать статьи для иностранных организаций в Турции не является преступлением. Специалисты полагают, что таким образом Эрдоган мстит своему бывшему товарищу по партии, главе DEVA Али Бабаджану.

DEVA Partisi Metin Gürcan'a hukuki destek verecek, çıkınca savunma isteyecekhttps://t.co/tgm0HuytMo pic.twitter.com/XMz0SwNWFk — KararHaber (@KararHaber) December 2, 2021

Мэру Анкары пригрозили расправой «Серых волков»

Лидер турецкой крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели обвинил мэра Анкары Мансура Яваша в организации нападения на мероприятие в честь памяти основателя националистического движения Турции Алпарслана Туркеша в минувшие выходные.

«Г-н Мансур должен быть осторожен. Дыхание «серых волков» теперь за его спиной», — сказал Бахчели.

Члены националистической партии часто нападают на критиков и оппозицию. Специалисты уверены, что Бахчели сделал эти заявления, поскольку ПНД утрачивает поддержку избирателей, в то время как рейтинг мэра Анкары растет. Яваш является одним из фаворитов в качестве кандидата в президенты от оппозиции в 2023 году.

Стоит отметить, что идеология ультранационалистической организации «Серые волки» запрещена в нескольких европейских странах.

Mansur Yavaş'tan, MHP lideri Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerine cevap: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmamhttps://t.co/j6UacBAppO pic.twitter.com/iFBqrRlfcW — KararHaber (@KararHaber) December 2, 2021

Журналиста и его собеседника арестовали за ролик на YouTube

Хасан Кексой, ведущий YouTube-канала «Сам себе корреспондент», был арестован в среду, 1 декабря, вместе с мужчиной, который раскритиковал правление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время интервью.

Неизвестно, какая именно передача стала причиной судебного разбирательства, однако пользователи соцсетей указывают на видео, которое было опубликовано за день до задержания Кексоя. В этом интервью мужчина, выступая против правительства из-за слабой экономики и растущей инфляции, призвал народ сплотиться и выйти на протесты.

«Если бы вся Турция поднялась и закричала, что мы требуем ареста этого человека, Реджеп Тайип Эрдоган ушел бы в отставку с поста президента в течение шести часов», — заявил мужчина, имя которого не называется.

Собеседник YouTube-канала добавил, что Эрдоган, его союзник Девлет Бахчели и министр внутренних дел Сулейман Сойлу узурпировали власть и являются «лидерами воровской банды».

Курдская партия может получить 15% голосов

Выступая на панели, организованной по случаю девятой годовщины «Партии левых зеленых» (YSP), председатель исследовательской компании KONDA Бекир Агырдыр заявил, что «Партия демократии народа» (ПДН) может набрать 15% голосов на предстоящих выборах.

«Партия получит эти голоса не только потому, что за нее проголосуют турки, но также из-за молодого поколения, которое впервые пойдет на выборы», — сказал социолог.

Бывшие сопредседатели ПДН Селахаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг, а также ряд других депутатов курдской партии были арестованы 4 ноября 2016 года по обвинению в связях с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК). С тех пор власти страны усиливали репрессии против ПДН, вплоть до ее закрытия.

Курдская партия является третьей по величине фракцией с 55 депутатами в парламенте Турции.

???? KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP'nin seçimlerde yüzde 15 oy oranını yakalayıp geçme ihtimali bulunduğunu söyledi.https://t.co/qvX9cwuU9X pic.twitter.com/BrlOLY3dVK — dokuz8haber (@dokuz8haber) November 28, 2021

Эрдоган намерен наладить отношения с Египтом и Израилем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6–7 декабря посетит Катар. Ожидается, что в ходе этого визита он обсудит со своим катарским коллегой последние события в Афганистане, а также двусторонние и региональные вопросы. Кроме этого, Эрдоган рассказал прессе, что в феврале посетит Объединенные Арабские Эмираты. Визит пройдет на фоне укрепления дружественных связей между двумя странами после десятилетия сложных отношений.

В начале этой недели глава Турции также заявил, что аналогичные шаги будут предприняты для улучшения взаимодействия с другими региональными соперниками Анкары — Египтом и Израилем.

Анкара и Каир разорвали связи после свержения в 2013 году экс-президента и лидера организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) Мухаммеда Мурси, которого поддерживал Эрдоган.

Между Турцией и Израилем с 2010 года отношения были натянутыми.

Erdoğan, İsrail ve Mısır'a yeşil ışık yaktı… Türkiye'nin dış politika rotası değişiyor muhttps://t.co/0KB2luueI1 pic.twitter.com/c1ku5WqxGJ — Odatv (@odatv) November 29, 2021

Сирийцы в Идлибе страдают от обесцененной лиры

Падение курса турецкой валюты оказывает разрушительное воздействие на жителей северной части провинции Идлиб, сообщает немецкое агентство Deutsche Welle.

В этой части сирийского Идлиба сейчас сконцентрированы беженцы из других районов страны и различные протурецкие группировки боевиков. Турция, стремясь все больше подчинить провинцию своему влиянию, расположила войска в ее ключевых точках, после чего по указанию бандформирований население начало использовать там турецкую лиру для платежей.

В конце ноября лира упала до рекордного минимума — 13,7 за доллар, что привело к снижению ее ценности более чем на 45% в этом году. В результате жители территорий Идлиба, которые контролируются турецкими силами и боевиками, столкнулись с резким подорожанием товаров первой необходимости, что, как сообщает DW, может привести к губительным последствиям.

The Turkish lira is in free fall — with devastating consequences for people in the Syrian region of Idlib. https://t.co/CFX5onvqtt — DW News (@dwnews) December 2, 2021

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.