Как Литва потеряла рынки Китая, а также российский и белорусский транзит

Литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра. Ранее Литва открыла представительство Тайваня в Вильнюсе. В МИД Литвы подтвердили эту информацию и сообщили, что ведомство начало консультации с Европейской комиссией по поводу реакции на уровне ЕС. Тем временем Тайвань посетила делегация парламентариев стран Прибалтики. Прибалтийские депутаты предложили подхватить почин Литвы и открыть в Латвии и Эстонии дипломатические представительства Тайваня, невзирая на то, что скажет официальный Китай.

Ранее вице-президент Конфедерации промышленников Литвы Арунас Лауринайтис сообщал, что экспорт литовского зерна и молочных продуктов в Китай почти полностью прекратился из-за мер Пекина в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе.

Как долго страны Прибалтики будут стрелять себе в ногу, выполняя приказы из Вашингтона? Стоит ли России наградить прибалтийских руководителей за переориентацию грузопотоков из прибалтийских портов в Усть-Лугу, Высоцк и Приморск? Как санкции ЕС против «Белорускалия» помогают «Уралкалию» получать дополнительную долю рынка? Готова ли российская инфраструктура к переориентации китайских и белорусских грузов на российские порты? Не следует ли России учиться у Китая адекватной реакции на русофобию и национализм прибалтов?

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Эфир состоится в пятницу, 3 декабря, в 14:00.

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