Минобороны РФ: военные медики ЗВО помогут Псковской области в борьбе с COVID-19

Псков, 3 декабря. Военные врачи направлены в Псковскую область для помощи медицинским организациям региона в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Решение об отправке военных медиков принято после обращения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой помочь региону в лечении пациентов с COVID-19.

«По обращению губернатора Псковской области министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу принято решение о направлении сводного отряда из 30 военных медиков для оказания практической помощи медицинским организациям региона в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В составе врачебно-сестринских бригад присутствуют военнослужащие, которые имеют опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и иные специалисты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. Также глава государства отметил, что в стране, возможно, потребуется построить быстровозводимые временные ковидные госпитали по проектам Минобороны РФ.