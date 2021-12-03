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Курс рубля снижается к доллару на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 09:33
Экономика
Курс рубля снижается к доллару на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 декабря. Российская валюта ослабевает по отношению к доллару и евро на старте торгов 3 декабря. Такие сведения предоставила Московская биржа.

Курс доллара вырос на 20,25 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Он дошел до значения в 73,84 рубля. Повышение курса компенсирует продолжающее снижение после достижения пика в 75,61 доллара в конце ноября.

Евро показывает аналогичную динамику. Курс поднялся на 20 копеек в сравнении с предыдущим днем торгов. Стоимость валютной единицы достигла 83,5 рубля.

Снижение курса рубля может быть связано с опасениями экспертов, связанными с инфляционной нагрузкой. Годовые темпы инфляции в России могут превысить 8%, к такому выводу пришли аналитики крупнейших банков.

В обозримом будущем рубль вряд ли вернется к уровням лета 2020 года, считает аналитик «Финам» Андрей Маслов. На российскую валюту сильно давят геополитические риски и опасения по поводу нового штамма коронавируса, цитирует его INFOX.

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