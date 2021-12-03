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СКР начал расследование смерти пожилого мужчины в Южно-Сахалинске

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 09:11
Происшествия
СКР начал расследование смерти пожилого мужчины в Южно-Сахалинске
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Южно-Сахалинск, 3 декабря. Труп 59-летнего жителя Южно-Сахалинска был найден на чердаке одного из домов. По факту смерти пожилого мужчины Следственным отделом по Сахалинской области организовано проведение проверки.

Тело мужчины обнаружили в доме на улице Пограничной. В рамках осмотра места происшествия признаков насильственной смерти на умершем обнаружено не было. Для установления объективной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование, сообщили в следственном управлении.

Несколькими днями ранее Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину в Свердловской области. Авария произошла на Пермском тракте.

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Все новости / Происшествия / СКР начал расследование смерти пожилого мужчины в Южно-Сахалинске
следственный комитет сахалин южно-сахалинск
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