СКР начал расследование смерти пожилого мужчины в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 3 декабря. Труп 59-летнего жителя Южно-Сахалинска был найден на чердаке одного из домов. По факту смерти пожилого мужчины Следственным отделом по Сахалинской области организовано проведение проверки.

Тело мужчины обнаружили в доме на улице Пограничной. В рамках осмотра места происшествия признаков насильственной смерти на умершем обнаружено не было. Для установления объективной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование, сообщили в следственном управлении.

Несколькими днями ранее Land Cruiser насмерть сбил 61-летнюю женщину в Свердловской области. Авария произошла на Пермском тракте.