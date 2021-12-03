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Оборот интернет-магазинов автозапчастей в России вырос на 28% с начала года

Общество
Оборот интернет-магазинов автозапчастей в России вырос на 28% с начала года
pexels.com

Москва, 3 декабря. Оборот интернет-площадок по продаже автомобильных запчастей в России с января по сентябрь 2021 года увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исследование на эту тему провели «ЮКаssa» и AliExpress. Согласно данным первого сервиса, оборот платежей таких интернет-магазинов вырос на 29%, а количество покупок увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. Если сравнивать с 2019 годом, то рост составил 66% и 50% соответственно. Количество покупателей при этом стало больше на 39%, пишет ТАСС.

Средний чек за указанный период 2021 года составил 4 498 рублей, что на 11% больше, чем в 2019 году. На покупки от 1 до 3 тысяч рублей приходится 35% от общего количества платежей.

Самый высокий спрос зафиксирован в премиум-сегменте. Так, популярность товаров ценой в 50–80 тысяч рублей поднялась на 62%, стоимостью 80–100 тысяч рублей — на 55%. Покупки на сумму 100–500 тысяч рублей совершали в этом году на 73% чаще.

Вместе с этим в России зафиксирован рост цен на подержанные автомобили. В период с января по ноябрь 2021 года стоимость машин с пробегом выросла на 34%.

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