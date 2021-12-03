Можно ли воспитать современных детей, не запрещая им социальные сети

Тревожные новости о распущенности современных детей российские СМИ сообщают ежедневно. Можно ли воспитывать современных детей, не запрещая им социальные сети, компьютерные игры и другие современные развлечения?

Как реагировать, если дети не выбираются из социальных сетей, забывая про сон и обычные детские игры? Популярный TikTok — виртуальная жвачка или безобидное увлечение? Можно ли решить проблему запретами?

Как обычно, по пятницам диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»), в Медиагруппе «Патриот» посвятит обсуждению этих вопросов свою программу «Вертикаль».

Гостем программы станет Федор Тарабукин, бывший программист, эколог, ныне организатор проекта «Усатый нянь» (частный детский сад для подростков).

Эфир состоится в пятницу, 3 декабря, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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