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Дед Мороз высказался о планах сменить профессию

Общество
Дед Мороз высказался о планах сменить профессию
Пресс-служба Дома Деда Мороза

Москва, 3 декабря. Дед Мороз, отвечая на вопрос журналиста о планах баллотироваться в президенты, заявил, что это должен решать народ. Такое мнение главный волшебник старны высказал в беседе с РИА Новости.

Однозначного ответа о политических амбициях от сказочного персонажа не последовало. Но при этом Дед Мороз признался, что главное в жизни — это относиться к людям с добротой. Он видит в ожесточенных сердцах огромную проблему человечества.

«Если ты ожесточишься сердцем, если ты перестанешь замечать чаяния людей, их тревоги, необходимость им помочь — то и грош тебе цена, кем бы ты ни был. А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками», — поделился Дед Мороз.

В первые дни зимы жителям Московской области уже дарят новогоднее настроение. Парад Дедов Морозов и Снегурочек прошел в Видном. Они торжественно прошли к главной елке города и зажгли на ней праздничные огни.

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