Грузовое судно пошло ко дну во время шторма в магаданской бухте Нагаева

Магадан, 8 декабря. Корабль для транспортировки грузов затонул в бухте Нагаева в Магадане. Судно пошло ко дну во время мощного шторма. Тонущий плашкоут попал в объективы видеокамер.

Портал «Весьма» передал, что корабль сорвало с места стоянки большой волной и мощными порывами ветра. Вероятно, грузовое судно предварительно недостаточно надежно закрепили.

По неподтвержденным данным, плашкоут находится в пришвартованном состоянии вот уже примерно 15 лет. Однажды корабль также едва не затонул, пишет РЕН ТВ.

Накануне в Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за циклона. Ситуация распространяется на семь из девяти районов региона.