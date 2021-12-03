ПАО «АСКО-Страхование» лишилось лицензии на осуществление деятельности

Москва, 3 декабря. Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у ПАО «АСКО-Страхование». Информация об аннулировании появилась на сайте регулятора.

По данным Центробанка, компания нарушала допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств. Функции временной администрации передали Агентству по страхованию вкладов.

Компания была основана в 1990 году в Челябинске как «Южурал-АСКО», в 2018 году руководство поменяло название на «АСКО-Страхование». Компания работает в 35 регионах России

Арбитражный суд Москвы ранее признал незаконным приказ Центробанка РФ об отзыве лицензии у «Южной многоотраслевой корпорации». ЮМК лишился лицензии в середине марта 2021 года.