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Росстат зафиксировал значительный рост спроса на предметы роскоши

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 08:28
Экономика
Росстат зафиксировал значительный рост спроса на предметы роскоши
pixabay.com

Москва, 3 декабря. Россияне стали чаще покупать дорогостоящие товары в 2021 году. Так, спрос на часы увеличился на 37,5% в сравнении с 2020 годом, следует из мониторинга социально-экономического положения Росстата.

Наблюдается рост продаж и среди мобильных телефонов. Их стали покупать на 27,9% чаще. Аналогичная тенденция касается ювелирных изделий и автомобилей. При этом фиксируется экономия россиян на повседневных товарах. Ситуацию прокомментировала гендиректор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, передает РБК.

«Мы видим, что у нас очень сильно растет потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. На то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надежным вложением», — отметила она.

Причиной подобной ситуации назвали неопределенность пандемийного времени. Покупатели перестают руководствоваться факторами полезности и рациональности приобретения. Кроме того, многие мыслят так называемыми темпами удорожания, считая, что крупную покупку необходимо совершить, пока на нее не поднялись цены.

Росстат также опубликовал данные об уровне безработицы в стране. Согласно данным, показатель соответствует историческому минимуму.

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предметы роскоши увеличение спроса потребительский бум
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