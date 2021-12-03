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Адвокаты всех обвиняемых по делу о ЧП на «Листвяжной» обжаловали арест

Происшествия
Адвокаты всех обвиняемых по делу о ЧП на «Листвяжной» обжаловали арест
pixabay.com

Белово, 3 декабря. Все обвиняемые по делу об аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, в результате которой погиб 51 человек, подали жалобу на арест. Соответствующую информацию привели в Центральном районном суде города Кемерово.

В день аварии, 25 ноября были задержаны директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок. Следствие склонно предполагать, что именно они ответственны за нарушение правил промышленной безопасности производственных объектов. Уголовные дела также возбуждены в отношении «главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина».

«Действительно обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции в соответствии с законодательством уголовно-процессуальным», — заявили в суде.

В результате трагедии на «Листвяжной» погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Президент России Владимир Путин распорядился определить меры поддержки для пострадавших при аварии на кузбасской шахте.

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суд кузбасс кемеровская область шахта листвяжная
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