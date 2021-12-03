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Опередивший время синхронный перевод в советских телевизорах был не понят жителями СССР

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 08:13
Общество
Опередивший время синхронный перевод в советских телевизорах был не понят жителями СССР
pxhere.com

Москва, 3 декабря. Синхронный перевод был доступен всем гражданам Советского Союза, имеющим телевизор. Однако по достоинству эту уникальную функцию смогли оценить лишь единицы, сообщил автор Яндекс.Дзен-канала «Полезные интересности».

Руководство страны в то время осознавало, что просмотр программ на русском языке был затруднителен для представителей разных национальностей, продолжающихся пользоваться своим языком в обиходе. В связи с этим было принято решение о создании так называемой ПДС — приставки двухречевого сопровождения. Устройство позволяло подключаться к телевизору с помощью специального разъема и включать синхронный перевод параллельно программе на русском языке.

Подобное устройство было первым в мире, однако несмотря на всю свою пользу и инновационность она не обрела поклонников. Востребованность ПДС была практически нулевая, что заставило руководство прекратить ее производство. Телевизоры же с разъемом для приставки продолжали выпускать, что удивляло непросвещенных пользователей, находивших в них лишнее отверстие.

СССР был важной державой на геополитической арене. Могла ли страна продолжить свое существование, порассуждал последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев.

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