Роскосмос разработает методику обнаружения компьютерных атак на ГЛОНАСС

Москва, 3 декабря. Роскосмос и АО «Российские космические системы» заключили контракт на проведение исследований в области информационной безопасности системы ГЛОНАСС. Такая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно контракту, исполнитель будет выполнять научно-исследовательскую работу «Безопасность-2030». Последняя включает «комплексные исследования и научно-техническое обоснование развития обеспечения долгосрочной информационной безопасности и помехоустойчивости критических элементов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы ГЛОНАСС».

Также в рамках контракта специалисты определят порядок обнаружения и предупреждения компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру системы ГЛОНАСС. Результаты работы планируется предоставить Роскосмосу к 15 ноября 2030 года.

Специалисты Роскосмоса разработают новые космические корабли для российской орбитальной служебной станции. Как отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, новые технические средства появятся в 2026-2027 годах.