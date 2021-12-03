План США по борьбе с COVID-19 в грядущую зиму не включает введение карантина

Вашингтон, 3 декабря. Президент Соединенных Штатов Джо Байден представил новый план по борьбе с коронавирусной инфекцией на грядущую зиму. Трансляция его выступления велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

Документ не включил в себя прекращение работы федеральных органов, а также локдаун для населения, несмотря на прогнозируемый рост заболеваемости. Байден объяснил это смещением акцента на более действенные методы — расширение масштабов тестирования и вакцинации населения.

«Мы будем сражаться с этим вариантом наукой и оперативностью, не хаосом и неразберихой», — подчеркнул американский президент.

В ходе трансляции Байден также сообщил, что на данный момент в Соединенных Штатах выявлено два случая заражения новым штаммом «Омикрон». Он отметил, что это должно стать поводом для беспокойства. Однако американский лидер предостерег население от паники, сообщив, что страна будет готова к любому повороту ситуации.

Белый дом также рассматривает вопрос ограничения авиасообщения. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.