Глава Якутии смягчил антиковидные меры на фоне улучшения эпидобстановки в республике

Якутск, 3 декабря. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом смягчены в Якутии с 3 декабря на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующий указ в пятницу подписал глава республики Айсен Николаев.

Разрешено проведение спортивных мероприятий и состязаний, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Предприятия общепита, площадь зала которых составляет более 100 «квадратов», смогут принимать клиентов с 06:00 до 23:00. Увеличена также заполняемость кинотеатров, театров и культурно-досуговых организаций.

«Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Также снижается количество тяжелых больных», — следует из заявления Николаева.

Тем временем Санкт-Петербург вышел на плато по распространению коронавируса. В Северной столице фиксируется замедление уровня передачи инфекции.