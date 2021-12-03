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Глава Якутии смягчил антиковидные меры на фоне улучшения эпидобстановки в республике

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 07:30
Общество
Глава Якутии смягчил антиковидные меры на фоне улучшения эпидобстановки в республике
pixabay.com

Якутск, 3 декабря. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом смягчены в Якутии с 3 декабря на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в регионе. Соответствующий указ в пятницу подписал глава республики Айсен Николаев.

Разрешено проведение спортивных мероприятий и состязаний, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Предприятия общепита, площадь зала которых составляет более 100 «квадратов», смогут принимать клиентов с 06:00 до 23:00. Увеличена также заполняемость кинотеатров, театров и культурно-досуговых организаций.

«Мы видим стабильное снижение количества заболевших, в первую очередь, в городе Якутске. Также снижается количество тяжелых больных», — следует из заявления Николаева.

Тем временем Санкт-Петербург вышел на плато по распространению коронавируса. В Северной столице фиксируется замедление уровня передачи инфекции.

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якутия айсен николаев смягчение коронавирус антиковидные меры
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