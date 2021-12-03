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Семья Гуччи посчитала фильм Ридли Скотта о модном доме оскорбительным
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Семья Гуччи посчитала фильм Ридли Скотта о модном доме оскорбительным

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 07:29
Общество
Семья Гуччи посчитала фильм Ридли Скотта о модном доме оскорбительным
Кадр из фильма «Дом Гуччи»

Вашингтон, 3 декабря. Десять наследников и потомков Гуччи общаются с адвокатами и не исключают вероятность подать иск к создателям картины «Дом Gucci» за клевету и неправдивость истории в киноленте. Об этом сообщила одна из представительниц семьи Патриция Гуччи.

В заявлении семьи Гуччи говорится, что фильм, несмотря на обещание показать настоящую историю, очень далек от правды. По словам Патриции, кинематографисты не консультировались с ними, чтобы выяснить подробности модной династии. В фильме, как отметила Гуччи, семейство изобразили невежественными грубиянами и наделили их поведением, которым оно никогда не отличалось.

«Еще более постыдно и недопустимо, что в этой истории, которая балансирует на грани парадоксальной, появляется оправдательный мотив для поступков женщины, приговоренной во всех инстанциях за заказное убийство Маурицио Гуччи. Она изображается жертвой, пытавшейся выжить в компании, где преобладали и командовали мужчины», — констатировала Патриция Гуччи.

Оскорбленные родственники заверили, что этот аспект истории не соответствует действительности. Дело в том, что в 80-х годах руководящие посты в модном доме в основном занимали представительницы прекрасного пола, пишет ТАСС. Семья Гуччи не исключает, что может подать иск к кинематографистам, чтобы защитить доброе имя и память о своих близких.

«Дом Gucci» вышел в мировой прокат в начале ноября. До России фильм Ридли Скотта дошел значительно позже — 2 декабря. Режиссер планирует выпустить расширенную версию кинопроекта.

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