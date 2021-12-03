Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива

Кишенев, 3 декабря. Молдавии предстоит погасить задолженность перед «Газпромом» уже в декабре этого года. Однако источник средств до сих пор не найден, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

По его словам, на данный момент долг Молдавии составляет 30-40 миллионов долларов. Ранее властям страны удавалось справляться с регулированием ситуации, однако в этом году было необходимо учитывать и рост тарифов. При этом справляться с проблемой придется компании «Молдовагаз», так как у правительства недостаточно ресурсов, передает РИА Новости.

«Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и "Молдовагаз" уже должны думать о решении этой проблемы», — отметил Ионицэ.

Контракт на поставку газа Молдавии был продлен на пять лет после длительных переговоров. «Газпром» в соглашении пошел на уступки из-за ситуации в республике — тариф за топливо был установлен ниже рыночного, но с учетом своевременной оплаты платежей.

Задолженность Молдавии за октябрь и ноябрь текущего года была погашена с задержкой. «Газпром» объяснил это наличием системных проблем в энергетике республики.