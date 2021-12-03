Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 08:28
08:28
Экономика
Росстат зафиксировал значительный рост спроса на предметы роскоши
08:16
Происшествия
Адвокаты всех обвиняемых по делу о ЧП на «Листвяжной» обжаловали арест
08:13
Общество
Опередивший время синхронный перевод в советских телевизорах был не понят жителями СССР
08:03
Происшествия
Работник хабаровского театра рухнул с верхнего яруса при монтировке сцены
08:00
Что кроется за словами главы НАТО о том, что у РФ не может быть «сферы интересов»
07:55
Технологии
Роскосмос разработает методику обнаружения компьютерных атак на ГЛОНАСС
07:53
Политика
План США по борьбе с COVID-19 в грядущую зиму не включает введение карантина
07:51
Общество
Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря
07:30
Общество
Глава Якутии смягчил антиковидные меры на фоне улучшения эпидобстановки в республике
07:29
Общество
Семья Гуччи посчитала фильм Ридли Скотта о модном доме оскорбительным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива

Экономика
Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Кишенев, 3 декабря. Молдавии предстоит погасить задолженность перед «Газпромом» уже в декабре этого года. Однако источник средств до сих пор не найден, сообщил экономический аналитик, эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

По его словам, на данный момент долг Молдавии составляет 30-40 миллионов долларов. Ранее властям страны удавалось справляться с регулированием ситуации, однако в этом году было необходимо учитывать и рост тарифов. При этом справляться с проблемой придется компании «Молдовагаз», так как у правительства недостаточно ресурсов, передает РИА Новости.

«Молдавия столкнется с новым кризисом неплатежей уже 20 декабря, министерство инфраструктуры и "Молдовагаз" уже должны думать о решении этой проблемы», — отметил Ионицэ.

Контракт на поставку газа Молдавии был продлен на пять лет после длительных переговоров. «Газпром» в соглашении пошел на уступки из-за ситуации в республике — тариф за топливо был установлен ниже рыночного, но с учетом своевременной оплаты платежей.

Задолженность Молдавии за октябрь и ноябрь текущего года была погашена с задержкой. «Газпром» объяснил это наличием системных проблем в энергетике республики.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Ионицэ: Молдавия вновь задолжает «Газпрому» за транзит топлива
Газпром газ молдавия задолженность
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать