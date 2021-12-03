Суд Обнинска арестовал 67-летнего пенсионера по подозрению в педофилии

Обнинск, 3 декабря. Житель Обнинска подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении восьмилетней девочки. В настоящее время 67-летний мужчина находится под арестом.

Решение об аресте подозреваемого принято судом по ходатайству следователей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», уточнили в региональном СУ СК России.

Следствием установлено, что все произошло днем 29 ноября, когда девочка возвращалась из школы. Она зашла в подъезд своего дома, а следом за ней направился пенсионер.

«Догнав девочку на лестничной площадке, мужчина начал прикасаться к ее телу, однако его спугнул шум открывающейся двери. Девочка воспользовалась замешательством и убежала», — пояснили в ведомстве.

Жителя задержали уже на следующий день после инцидента. Первоначальные следственные действия указывают на его причастность к преступлению, заключили следователи.

В Петербурге полиция продолжает розыск мужчины, который изнасиловал 15-летнюю школьницу. По словам матери пострадавшей, все произошло в тамбуре продуктового магазина.