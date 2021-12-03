Лариса Гузеева довела до слез ассистентку из-за ревности к мужу

Москва, 3 декабря. Знаменитая актриса Лариса Гузеева изо всех сил боролась за свой брак. Она даже устроила истерику ассистентке, которая регулярно названивала ее мужу.

Однажды в Доме кино проходила премьера, на которой присутствовали не только артисты, но и представители всего съемочного процесса. На мероприятии была и та самая ассистентка по актерам, которая «донимала» супруга Гузеевой. Звезда «Жестокого романса», выпив шампанского, решила поговорить с соперницей.

«Меня накрыло, я сказала, что я в туалет, и вот мы с ней в этом туалете. И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: "Последний раз тебе говорю!". Я дралась, я отстаивала свое место под солнцем!» — подчеркнула Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!».

Артистка призналась, что ее супруг был «как скорая помощь» и не мог отказать никому. По словам Гузеевой, с той ассистенткой ее супруг болтал сто часов. Ревнивая звезда довела женщину до слез своим разговором о муже.

Лариса Гузеева обрела семейное счастье только в третьем браке. У нее двое детей: сын от Кахи Толордавы и дочь от Игоря Бухарова. В молодости знаменитость едва не вышла замуж за актера Никиту Михайловского, известного по фильму «Вам и не снилось…».