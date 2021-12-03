Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 08:28
08:28
Экономика
Росстат зафиксировал значительный рост спроса на предметы роскоши
08:16
Происшествия
Адвокаты всех обвиняемых по делу о ЧП на «Листвяжной» обжаловали арест
08:13
Общество
Опередивший время синхронный перевод в советских телевизорах был не понят жителями СССР
08:03
Происшествия
Работник хабаровского театра рухнул с верхнего яруса при монтировке сцены
08:00
Что кроется за словами главы НАТО о том, что у РФ не может быть «сферы интересов»
07:55
Технологии
Роскосмос разработает методику обнаружения компьютерных атак на ГЛОНАСС
07:53
Политика
План США по борьбе с COVID-19 в грядущую зиму не включает введение карантина
07:51
Общество
Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря
07:30
Общество
Глава Якутии смягчил антиковидные меры на фоне улучшения эпидобстановки в республике
07:29
Общество
Семья Гуччи посчитала фильм Ридли Скотта о модном доме оскорбительным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лариса Гузеева довела до слез ассистентку из-за ревности к мужу

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева довела до слез ассистентку из-за ревности к мужу
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 декабря. Знаменитая актриса Лариса Гузеева изо всех сил боролась за свой брак. Она даже устроила истерику ассистентке, которая регулярно названивала ее мужу.

Однажды в Доме кино проходила премьера, на которой присутствовали не только артисты, но и представители всего съемочного процесса. На мероприятии была и та самая ассистентка по актерам, которая «донимала» супруга Гузеевой. Звезда «Жестокого романса», выпив шампанского, решила поговорить с соперницей.

«Меня накрыло, я сказала, что я в туалет, и вот мы с ней в этом туалете. И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: "Последний раз тебе говорю!". Я дралась, я отстаивала свое место под солнцем!» — подчеркнула Лариса Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!».

Артистка призналась, что ее супруг был «как скорая помощь» и не мог отказать никому. По словам Гузеевой, с той ассистенткой ее супруг болтал сто часов. Ревнивая звезда довела женщину до слез своим разговором о муже.

Лариса Гузеева обрела семейное счастье только в третьем браке. У нее двое детей: сын от Кахи Толордавы и дочь от Игоря Бухарова. В молодости знаменитость едва не вышла замуж за актера Никиту Михайловского, известного по фильму «Вам и не снилось…».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Лариса Гузеева довела до слез ассистентку из-за ревности к мужу
ревность отношения муж гузеева ассистентка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать