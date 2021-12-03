Экс-депутат Рады Бродский предложил три варианта ухода Зеленского из политики

Киев, 3 декабря. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься о том, как он будет покидать свою должность и, вероятно, политическую арену. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Михаил Бродский.

Нардеп написал статью для интернет-портала «Гордон», в которой порассуждал о возможных вариантах «отступления» украинского лидера. Бродский напомнил, что до конца президентского срока Зеленского осталось два с половиной года, которые пролетят очень быстро.

«Владимиру Зеленскому пора подумать, как он будет уходить с должности: с достоинством, под аплодисменты нации, с поникшей головой», — перечислил бывший депутат.

Бродский иронично предположил, что у Зеленского есть и четвертый вариант. Он может «убежать» в женском платье, как это якобы сделал в свое время российский политик Александр Керенский.

Бывший депутат также обратил внимание, что во время пресс-марафона Зеленский своим выступлением доказал, что он «сильно оторван от реалий» и пребывает где-то в «космосе». В ближайшее время это негативно скажется на рейтингах украинского лидера, популярность которого и без того стремительно падает. Складывающиеся обстоятельства не оставят Зеленскому никаких шансов переизбраться на второй срок, добавил Бродский.

С мнением, что рейтинги украинского лидера оставляют желать лучшего, согласился и политолог Михаил Басараб. Он отметил, что народная поддержка Зеленского в последние месяцы стала максимально низкой.